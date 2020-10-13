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Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu'na alındı.

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Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek.

Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı.

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