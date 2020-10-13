Muharrem Sarıkaya'ın kulis yaratan yazısı 8 HDP’li istifa ederse erken seçimin yolu açılır

Habertürk'ün yazarı Muharrem Sarıkaya, 8 HDP’linin daha TBMM’de istifa etmesiyle ara seçimin önünün açılmış olacağını öne sürdü.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında ara seçimin yapılabileceği değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya, 6 yıl sonra başlatılan Kobani olayları soruşturması kapsamında HDP'ye düzenlenen operasyonla birlikte azalan koltuk sayısının ardından TBMM'de ara seçimin önünün açılmış olacağını yazdı.

Sarıkaya, şunları yazdı:

Tartışma, ara seçimi tetikleyen gelişmelere ışık tutan bu sütundaki yazıyla başladı.

HDP’den 7 milletvekilinin daha TBMM üyeliğinin düşmesi halinde boş sandalye sayısının 22’ye çıkacağını, dolayısıyla 8 vekilin de istifasıyla ara seçimin kaçınılmaz olarak gündeme gelebileceğini belirtmiştim.

Çünkü Kobani olayları nedeniyle 6 yıl sonra başlatılan bir soruşturma ve bunun gereği olarak 7 milletvekili hakkında fezleke düzenlendiği bizzat ilgilileri tarafından açıklandı.

HDP’den 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldırmayı talep eden fezlekelerinin TBMM’ye gelmesi halinde bunları bekletmeye kalkarsa iktidar açısından sıkıntı doğurur.

Dokunulmazlığın kalkmaması halinde de Kobani soruşturmasını sıkıntıya sokar.

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmasının önünün açılmasının getireceği sonuç da açık...