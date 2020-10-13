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Ziya Selçuk: Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz

Demirören Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Büyük fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şu Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz.'' dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınında devam eden yüz yüze eğitimde ne kadar başarılığı olunduğunun altını çizdi.

Bakan Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı; ''Büyük fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şu Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir, bir an önce salgın şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz sürüyor.

''Elimizden geleni yapacağız''
Bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız.''

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