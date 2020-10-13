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Erol Bulut'tan tokat iddiasına yorum: Üzerini kapatmak istiyorlar

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat atıp atmadığı konusuyla ilgili olarak ''Olayı kalecimiz Altay'dan dinledim. Görünen o ki olayın üstünü kapatmak istiyorlar. Bu konudaki bilgim bu" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray ile Ümit Milli Takımı arasında oynanan maçta Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat atıp atmadığı konusuyla ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu.

Erol Bulut, "G.Saray ile Ümit Milli Takım maçında yaşanan olayı kalecimiz Altay'dan dinledim. Görünen o ki olayın üstünü kapatmak istiyorlar. Bu konudaki bilgim bu" ifadesini kullandı.

Halil Dervişoğlu: Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler oldu
Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti; "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur."

Galatasaray'dan açıklama
Galatasaray Kulübü, tokat iddiaları üzerine şu açıklamayı yapmıştı; "65. dakikada milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu’nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır."

FLORYA'DA TOKAT İDDİASI
Geçtiğimiz hafta içinde Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında hazırlık maçı oynanmış, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Altay da o maçta millilerin kalesini korumuştu.

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