Altın fiyatları geriledi! Gram altın 486 lira oldu

Yeni haftayla rekorla başlayan gram altın 490 liradan alıcı bulmuştu. Bugün ise fiyatlar düşüşe geçti.Haftanın ikinci işlem gününde gram altın sabah saatlerinde 486 lira olarak fiyatlandı, çeyrek altın ise 789,40 lira...

Abone ol

13 Ekim altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcularda çeyrek altın 789,40 liradan gram altın ise 486 liradan alıcı buluyor.

13 Ekim'de altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları

Alış: 789,40

Satış:798,40

Yarım altın fiyatları

Alış: 1.576.30 Lira

Satış: 1.592.30 Lira

Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 3.152.60 Lira

Satış: 3.172.50 Lira

Reşat altın fiyatları

Alış: 3.185.07 lira

Satış: 3.205.45

En çok kazandıran altın

2010 ve 2019 yıllarını kapsayan süreçte altın, 2011 ve 2016 yıllarında TÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 31.06 ve yüzde 19.20 kazandırarak 2 defa en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

2010 yılında 100 TL'sini altına yatıran birinin 2019 yılında enflasyona indirgenmiş kazancı yaklaşık 100 TL oldu ve toplam parası yaklaşık 200 TL'ye çıktı. Altın son 10 yılın en çok kazandıran yatırım aracı konumunda.