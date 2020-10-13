Devran Çağlar aslen nereli yaşı kaç evli mi eşi kimdir?

Devran İskender kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Devran İskender evli mi eşi kim soruları merak konusu oldu. Güçlü sesiyle çok konuşulan isim Devran İskender 2018 yılında Zekiye Güçlü ile evlendi. Eşiyle ilgili fotoğraf çektirmek için sahne aldığım yere geldi ve aşık oldum diyen İskender çok mutlu olduğunu anlattı. Peki eşi kimdir, yaşı kaç?

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Devran İskender kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Devran İskender evlendi mi, karısı var mı soruları merak edildi. Aslen Amasyalı olan güçlü ses Ankara'da büyüdü. 2018 yılında Zekiye Güçlü ile evlenen Devran İskender hayatımın aşkını buldum, hayranımdı diyerek eşi hakkında konuştu. Peki Devran Çağlar eşi kimdir, kaç yaşında?

Devran İskender kimdir: Devran İskender 1979 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası memur olan Devran İskender, aslen Amasyalı olup, 10 yıl Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, 1 yıl Denizli’de, 1 yıl Konya Akşehir’de, 3 yıl Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Ankara ve İstanbul’da yaşamıştır.

Devran İskender 1995 yılları arasında Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda 3 yıl görev almıştır. 1998 yılında itü Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanan Devran İskender, değerli hocalar eşliğinde eğitim hayatını sürdürüp 2002 yılında mezun olmuştur. Askerliğini Ankara'da Armoni Mızıkası moral ekibinde Türk Halk Müziği solisti olarak yapan Devran İskender, 2006 yılında askerlik hizmetini tamamlamıştır.

Yaklaşık 10 yıldır çeşitli sahne çalışmaları yapan Devran İskender, sanat hayatına ilk albümü olan "mesele" ile devam etmektedir. Son albümünü 2014 yılında "İmza" ile atmıştır.