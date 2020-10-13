Dolar, euro durdurulamıyor! Rekor seviyelerde seyrediyor

Güne yükselişle başlamasının ardından dolar/TL, 7.89 seviyesinde euro 9.31, sterlin ise 10.30'dan işlem görüyor.Abone ol
Önceki gün en düşük 7.8501, en yüksek 7.9136 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.4 artışla 7.8903'ten tamamladı.
Yükseliş trendine girdi
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.1 üzerinde 7.8970'ten işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.1 azalışla 9.3150'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 10.3020'den satılıyor.
Dolar endeksi
Dolar endeksi, yatay seyirle 93.1 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0.1 altında 1.1795 seviyesinden işlem görüyor.
13 Ekim altın fiyatları
- Cumhuriyet altını / Alış: 3.224,00 - Satış: 3.272,00
- Tam altın / Alış: 3.111,69 - Satış: 3.171,88
- Yarım altın / Alış: 1.569,30 - Satış: 1.585,30
- Çeyrek altın / Alış: 784,70 - Satış: 793,60
- Gram altın / Alış: 484,07 - Satış: 484,19
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