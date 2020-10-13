Sahte içki ölümleri 5 ile yayıldı! Ölü sayısı 34'e yükseldi

KIRIKKALE'de başlayan sahte içki ölümleri 5 ile yayıldı. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

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Geçen cuma günü Kırıkkale'de başlayan sahte içki ölümleri önce İzmir'e sıçradı. Ölü sayıları kısa sürede iki haneli sayılara yükselirken dün Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'dan zehirlenme haberleri geldi.

34 kişi can verdi

Bu sabah emniyet ve hastane kaynaklarından elde edilen son verilere göre altı şehirde 34 kişi sahte içki yüzünden can verdi. Çoğu yoğun bakım olmak üzere tedavi görenlerin sayısı ise en az 36 olarak açıklandı.

36 kişinin tedavisi sürüyor

Kırıkkale’de yedi, İzmir’de 17 kişinin sahte içki tüketiminden ölmesinden sonra dört kentten daha zehirlenme haberleri geldi. Mersin’de beş, İstanbul’da bir, Muğla’da iki ve Aydın’da iki kişi alkol zehirlenmesinden dolayı öldü. Çoğu yoğun bakım olmak üzere 36 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlar hız kazandı

Sahte alkolden ölümler artınca operasyonlar hız kazandı. Konya, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin’de düzenlenen operasyonlarda litrelerce etil alkol, tonlarca kaçak ve sahte içki, çok sayıda rakı-viski-votka kitleri ele geçirildi.