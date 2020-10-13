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İzmir'de denize düşen kadın kurtarıldıktan sonra bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de gece saatlerinde denize düşen kadın deniz polisinin yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Ölümden dönen kadın kıyıya çıktıktan sonra gazetecilere küfürler savurdu.

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Edinilen bilgiye göre olay 01.00 sıralarında Konak ilçesi Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu belirtilen Ş.K. (28), bir anda dengesini kaybederek denize düştü.

Ş.K.’nin denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Deniz polisi botu ile kıyıya getirilen Ş.K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaret yağdırdı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen kadın daha sonra serbest bırakıldı.

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