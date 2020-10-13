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Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. Buna göre, Gökçeaada'dan saat 11.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 13.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada'dan saat 10.00 ve 13.00 ile Geyikli'den saat 11.00 ve 14.00 seferleri de iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 15.00 ve 19.00 ile Kabatepe'den 17.00 ve 21.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 16.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00-17.00 ve 19.00 seferleri ise belirlenen saatlerde yapılacak.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

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