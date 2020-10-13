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İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İstanbul'da zamlı ekmek fiyatları kaç lira olru

İSTANBUL'da ekmeğe yüzde 20 zam geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda kabul edilen zam kararına göre, İstanbul'da 200 gram ekmek 1.50 liraya, 240 gram ekmek ise 1.75 liraya çıktı.

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İstanbul'da fırıncıların, maliyetlerindeki fahiş artışları gerekçe göstererek 2019 Aralık’tan bu yana talep ettikleri ekmek zammı, 2020 Eylül itibarıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda kabul edildi. Buna göre, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL’den 7.50 TL’ye çıktı. 200 gram ekmek 1.25 TL’den 1.50 TL’ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükseldi.

Her ilçede fiyat farklı farklı

İTO'da zam kararı yeni kabul edilse de İstanbul'da bazı ilçe ve semlerde zamlı tarifenin iki haftadır uygulandığı ortaya çıktı. 200 gram ekmeğin 1.50 TL’den satıldığı ilk ilçelerin Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa olduğu öğrenildi. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer’in tamamında, Üsküdar ve Maltepe’nin ise bir kısmında bir ekmek 2 TL’den satılıyor.

2 liradan satılan ekmek 265 gram değil!

Un fiyatları başta olmak üzere maliyetlerindeki artışa dayanamayan esnafın cezaları göze aldığına dikkat çeken İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Güncellenen yeni fiyat tarifesine göre 265 gram ekmeğin 2 TL’den satılması yasal. Ancak 2 TL’den satılan ekmeklerin 265 gram olduğunu düşünmüyorum. 240 gramdır. Esnafı ikaz ettiğimizde ‘O zaman un fiyatlarını sabitlesinler, biz de zam yapmayalım’ ya da ‘Öyle batacağıma böyle batayım’ diye tepkiler alıyoruz” dedi.

Maliyetlere gelen zamlar...

Demir’in verdiği bilgiye göre, 2019 Eylül’de 102 TL’ye satılan un, 2020 Eylül’de 135 TL’ye çıktı. Aralık ayında 150 liraya çıkacağının sinyalleri ise şimdiden geldi. Ayrıca pasta yapımında kullanılan yağ fiyatlarının da sürekli arttığını belirten Demir, “Kuru pasta yapımının vazgeçilmezi olan bir yağ, 8 ay önce 70 TL iken şimdi 112 TL. Kuru pastada da zam kaçınılmaz olacak” dedi.

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