Son dakika İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon 89 kişi gözaltında

FETÖ'nün son dakika TSK yapılanmasına dikkat çeken bir operasyon düzenlendi. Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltılar arasında, 7’si albay, 2’si yarbay, 9’u binbaşı, 17’si yüzbaşı, 37’si üsteğmen, 4’ü teğmen, 33’ü astsubay bulunuyor. Öte yandan yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 9'uncu aşaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; bir kısmında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmında ise örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan 98’i Hava Kuvvetleri ve 12’si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli olarak 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Sularla Mücadele Şube ekipleri yer aldı.

Çoğu asker

7’si albay, 2’si yarbay, 9’u binbaşı, 17’si yüzbaşı, 37’si üsteğmen, 4’ü teğmen, 33’ü astsubay ve 1’i uzman çavuş rütbesinde 105’i muvazzaf olmak üzere toplam 110 askerden 89 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı yeniden gözaltında

Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanmasının deşifre edilmesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk’ün 'mahrem imam' olarak görev alan ve 2016 yılında ABD'ye kaçan L.Ç. ile ardışık arama yöntemiyle görüştüğü saptanmıştı.

Öztürk'ün HTS kayıtlarından, halen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan aranan L.Ç.'yi ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edilmişti.

Bu sabah 15 ilde eşzamanlı bir diğer FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı.