BIST 1.178
DOLAR 7,91
EURO 9,32
ALTIN 487,45
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Paşinyan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı

Defalarca Karabağ'daki ateşkesi bozan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, yine Türkiye'ye dil uzattı. 27 Eylül sabahı Azerbaycan sınır hattına saldırarak savaşı başlatan Paşinyan, "Türkiye çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermeseydi, bu savaş başlamazdı" dedi.

Abone ol

Karabağ gerginliğini başlatan ve ateşkes boyunca da ihlallerde bulunan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'da akredite olan yabancı diplomatlarla görüşen Paşinyan, "Türkiye tam olarak çatışmalara katılma isteğini göstermeseydi bu savaş başlamazdı ve sonuçta Türkiye de savaşın içine tamamıyla çekilmemiş olurdu, bu açıkça ortada. Hepinizin dikkatini, çatışmaların Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının devamı olarak başladığına çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk imparatorluğunu canlandırmayı amaçlayan politika'' 

Bakanlar Kurulu basın dairesinin sözlerini aktardığı Paşinyan, "Türkiye'nin Karabağ sorununa katılımı ve savaşı kışkırtması aleni. Üstelik bu sadece ortaklarımıza sunduğumuz gerekçelerle değil, en aleni şekilde yapılan açıklamalarla da kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, "Olup bitenler, Türkiye'nin Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan ile ilişkilerinde, Kıbrıs'la ilişkilerindeki politikası bağlamında değerlendirilmeli. Ve bu kesinlikle Türk İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmayı amaçlayan bir politika" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesiyle başlayan Dağlık Karabağ krizi, 27 Eylül günü Ermeni ordusunun Azerbaycan sivil yerleşimlerini vurmasıyla bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan'ın ağır darbe yediği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova'ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim'de itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından Ermenistan ordusu ateşkesi defalarca ihlal eden saldırılar düzenledi. Azerbaycan ordusu ise bu saldırılara misliyle karşılık verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ermenistan ateşkese rağmen yine sivilleri saldırdı! 9 ölü 34 yaralı enkazda kalanlar var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden seçim anketi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının zararı var
Rusya'dan Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisini reddettiler
Anayasa Mahkemesi'nin kararı, kaza yapan araç sahiplerine yarayacak
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (12 Ekim 2020)
DSÖ yeni tip koronavirüs aşısı için tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı
15 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! 32 zanlı yakalandı
Hakan Çalhanoğlu için dünyaca ünlü kulüp harekete geçti
Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Pandemi kantinci esnafını zor durumda bıraktı kantinciler maddi destek bekliyor
Sultan Melikşah'ın oğlu kaç tane Ahmet Sencer'in annesi kimdir?
Yorumlar 9 yorum