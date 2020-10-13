Paşinyan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı

Defalarca Karabağ'daki ateşkesi bozan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, yine Türkiye'ye dil uzattı. 27 Eylül sabahı Azerbaycan sınır hattına saldırarak savaşı başlatan Paşinyan, "Türkiye çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermeseydi, bu savaş başlamazdı" dedi.

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Karabağ gerginliğini başlatan ve ateşkes boyunca da ihlallerde bulunan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'da akredite olan yabancı diplomatlarla görüşen Paşinyan, "Türkiye tam olarak çatışmalara katılma isteğini göstermeseydi bu savaş başlamazdı ve sonuçta Türkiye de savaşın içine tamamıyla çekilmemiş olurdu, bu açıkça ortada. Hepinizin dikkatini, çatışmaların Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının devamı olarak başladığına çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk imparatorluğunu canlandırmayı amaçlayan politika''

Bakanlar Kurulu basın dairesinin sözlerini aktardığı Paşinyan, "Türkiye'nin Karabağ sorununa katılımı ve savaşı kışkırtması aleni. Üstelik bu sadece ortaklarımıza sunduğumuz gerekçelerle değil, en aleni şekilde yapılan açıklamalarla da kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, "Olup bitenler, Türkiye'nin Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan ile ilişkilerinde, Kıbrıs'la ilişkilerindeki politikası bağlamında değerlendirilmeli. Ve bu kesinlikle Türk İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmayı amaçlayan bir politika" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesiyle başlayan Dağlık Karabağ krizi, 27 Eylül günü Ermeni ordusunun Azerbaycan sivil yerleşimlerini vurmasıyla bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan'ın ağır darbe yediği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova'ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim'de itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından Ermenistan ordusu ateşkesi defalarca ihlal eden saldırılar düzenledi. Azerbaycan ordusu ise bu saldırılara misliyle karşılık verdi.