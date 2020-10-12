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Rusya'dan Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisini reddettiler

Rusya, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması noktasında getirmiş olduğu öneriyi reddettiklerini açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddettiklerini açıkladı.

Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Rusya, ABD ve Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı himayesi altında çözüm arayışına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan: Türkiye arabulucu olmayacak
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan da "Azerbaycan'a aktif destek veren Türkiye'nin arabuluculuk yapamayacağını" belirtti.

Akar, rus mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Akar tarafından, "Ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği" dile getirildi.

MOSKOVA'DA ATEŞKES MASASI KURULDU

Hafta sonu Rusya'nın önderliğinde masaya oturan taraflar, Dağlık Karabağ'da esir ve cenaze değişimi için ateşkes ilan etme kararı aldı. Ateşkes çerçevesinde 4 maddelik bir metin kabul edildi. Buna göre, bundan sonraki görüşmeler MİNSK grubu aracılığı ile yürütülecek. Fakat Moskova'da alınan ateşkes kararı fiilen devreye girememiş, Ermenistan 27 Eylül'de başladığı saldırılara yenilerini eklemişti.

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