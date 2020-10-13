Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgar ve fırtına beklendiğini duyarak vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesine karşı dikkatli olmalarını istedi.

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Meteoroloji, İstanbul ve bölge illerinde beklenen rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bu arada İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) ve İstanbul Valiliği, sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın saat 09.00-21.00 saatleri arasında Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirildi.

Açıklamada, "Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM'dan vatandaşlara uyarı!

AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

"İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın (13 Ekim) sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen rüzgârın; Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.