Pandemi kantinci esnafını zor durumda bıraktı kantinciler maddi destek bekliyor

Okul kantini işletmecileri, koronavirüs nedeniyle eğitim ve öğretime verilen aradan olumsuz etkilendiler. Mağdur olan kantinciler, kiraların alınmamasını ve acil maddi destek sağlanmasını istediler.

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Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında Kantinciler geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde okulların 13 Mart'tan itibaren kapatılmasıyla, kantin işletmeleri de faaliyetlerini durdurdu. O tarihten bu yana 6 ayı aşkın süredir iş yapamayan kantin işletmecileri, ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşadı.

Borç batağındaki kantinci esnafının kapısına ekim ayında başlayacak kredi ödemeleri dayandı

6 aydır çalışmayan esnaf, kira, elektrik, su, ısınma; vergi, bağkur, kredi kartı borçlarını ödeyemez duruma geldi. Dahası devletten alınan kredi ödemelerinin ekim ayında başlayacak olması onları kara kara düşündürüyor.

Kantinciler kan ağlıyor

Kantinci esnafının adeta kan ağladığını belirten İstanbul Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı Nihat Yüceur, "En asgari ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda; devlet büyüklerimizden, hükumetimizden ve ilgili bakanlıklarımızdan bu konuda kantinci esnafının ekmeğine sahip çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Bazı ilçelerde kira artışları yapılmakta

Okul idaresinin kira indirimi yapılması gerektiğini söyleyen Yüceur, "Halen bazı ilçelerde afaki yüzde 100 kira artışları yapmakta. Bu durum esnafı üzmekte ve psikolojisini bozmaktadır. Esnafımız ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza hizmet eden bir meslektir. Kantincilere tamamen ne ticari gözle bakılmaması gerekir’’ ifadelerinde bulundu.

Personel de kantin işletmecileri gibi geçim sıkıntısı yaşıyor

Türkiye genelinde binlerce kantin ve buralarda yüzbinlerce personelin çalıştığına değinen Yüceur, ‘’Asgari ücretle geçinen personel de aynı geçim sıkıntısını yaşamakta. Kantin işletmecileri, iş yerleri kapalı olduğu halde Bağkur ve sigortaları ödemek zorundalar. İş yerlerinin kapalı olduğu zaman Bağkur borçlarından muaf tutulmalarını talep ediyoruz.

Karşılıksız maddi destek talebi

Kantinci esnafı geçmişte kullandığı kredilerin ödemelerinde sıkıntı yaşadığı için sicilleri bozulmuştur. Devletimizin esnaf için çıkardığı esnaf kredilerinden bu yüzden yararlanamıyorlar. Bunun için devletimizden esnafımıza sicil affı getirmesini talep ediyoruz. Ve hatta devletimizden, bu pandemi döneminde kantinci esnafına karşılıksız maddi destek sağlamasını da istiyoruz’’ dedi.

Kantin işletmecilerinden Coşkun Kotan, okulların kapanmasıyla birlikte ürünlerinin çöpe gittiğini zararlarının telafisi adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve hükümetten gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Pandemi sürecinde dramatik hikayeler

Bu süreç sonunda kantincilerin maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Kotan, evine ekmek götüremeyecek durumda olanların hikayelerine tanıklık ettiklerini söyledi.

SSK-Bağkur, elektrik, vergi borçları silinsin

Kantincilerimizin 7 aydır hiçbir gelirinin olmadığına dikkat çeken Kotan, sözlerine şöyle devam etti:

"Devlette beklentimiz SSK-Bağkur-elektrik, vergi borçlarının silinmesi uzun vadeli faizsiz kredi kredi verilmesi ve hibe desteği sağlanarak kantinci esnafının rahatlatılmasını talep ediyoruz."

Kira alınmasın

Coşkun, ayrıca "Yeni dönemde okullar açılırsa kira alınmaması hususunda da geçmiş dönem zararlarının giderilmesini istiyoruz" dedi

Öte yandan kantinciler, taleplerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilettiler.