BIST 1.178
DOLAR 7,87
EURO 9,31
ALTIN 487,52
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

İzmir'de akılalmaz ölüm! Taksiye bindi 300 metre sonra öldü

İhlas Haber Ajansı

İzmir’de müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

İzmir’in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesinde Ömer Han (65) isimli kişi, A.Ş. idaresindeki ticari taksiye bindi. Şehirlerarası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, taksiye bindikten yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı. Han’ın fenalaştığını gören sürücü A.Ş. aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer Han’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Han’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hatay yangınında bu evde her şey küle döndü! Sadece bir şey yanmadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Osman Kavala'nın eşi Prof. Ayşe Buğra: Düpedüz işkenceye maruz kaldığımızı düşünüyorum
Türkiye'den Yunanistan'ın Oruç Reis'in faaliyetine yönelik açıklamasına tepki
Yerine Kayyum atanan Ayhan Bilgen resmen manifesto yayımladı! HDP'ye eleştirilerini sıraladı
İzmir, Kırıkkale, Mersin ve İstanbul'da sahte içkiden 30 kişi öldü! Onlarca kişi yoğun bakımda
Gram altın tarihi rekor kırdı! 490 liranın üzerini test etti
Kokteyl ilacı nedir? Trump'ın koronavirüse karşı kullandığı ilaca talep patlaması
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da duvar bahçelerine yılda 12 milyon gidiyormuş İBB kaldırınca tartışma çıktı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Oruç Reis'imizin yolu açık olsun
Rusya’da vahşet! Kadın öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü
Safer ayı ne zaman biter son çarşambası hangi güne denk geliyor?
Eyüpsultan TEM otoyolunda feci kaza! 5 kişi yaralandı
MasterChef Türkiye'den Walison Fonseca elendi Ebru gözyaşlarına hakim olamadı
Yorumlar