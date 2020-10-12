Hatay yangınında bu evde her şey küle döndü! Sadece bir şey yanmadı

Bayrağı görünce duygulanan ev sahibi İlhan Saydam, "Her yerin yanmasına rağmen o kadar ateşin içinde Türk bayraklarımızın yanmadığını gördüm. O anda vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum" dedi.