İstanbul'da duvar bahçelerine yılda 12 milyon gidiyormuş İBB kaldırınca tartışma çıktı

İSTANBUL'da yol kenarlarındaki duvarlara yapılan dikine bahçeler kalkıyor. Bu duvarlar sanatçıların tuvali olacak. Ahmet Hakan 'oylama yapılsaydı' derken, Profesör 'sarmaşık dikilsin' önerisi getirdi.

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İstanbul'da ana yolların kenarlarındaki duvarlara kurulan dikine bahçeler İBB tarafından kaldırılıyor. Belediyenin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre bu duvarlara kurulan sistemin maliyeti tam 60 milyon TL. Bu dikine bahçeler için her yıl ise 12 milyon lira harcanıyordu.

Göze hoş gelse de maliyeti ile dudak uçuklatan bu dikine bahçelerin yerine renkli boyamalar yapılacak. İBB twitter hesabından gelişmeyi şöyle duyurdu:

Yapılış maliyeti 60 milyon, yıllık bakımı 12 milyon TL olan duvar peyzajlarını sıfır maliyetle sanatçıların tuvali haline getiriyoruz. Bu bütçe artık İstanbulluların aktif olarak kullanacağı yeşil alanlar oluşturmak için kullanılacak. pic.twitter.com/k9TgCbTho6 — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) October 11, 2020

Ahmet Hakan : Oylama yapılsın

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dikine bahçelerin 'maliyetli' olduğunu ancak kararın vatandaşa sorulması gerektiğini yazdı. AK Partili Üsküdar Belediyesi karara twitter hesabından tepki gösterirken, olayın farklı bir yönüne Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ışık tuttu.

Boyamak yerine sarmaşık dikilsin

“Dikey bahçelerin amacı özellikle yol koridorlarında egzozdan çıkan kirleticileri en az yüzde 30 oranında filtre etmek" diyen Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk" şu bilgileri verdi:

*"PM 2,5 dediğimiz insan sağlığı için çok zararlı kirleticiler filtre edilebiliyor. Çevresel bakımdan faydaları var. Ekonomik olarak biraz pahalı bir metot ancak bunları kaldırıp duvarları boyamak yerine sarmaşık ve türlerini ekmelilerdi. Çevresel faydaları, hava kalitesi ile ilgili faydaları ve iklimle ilgili faydaları incelenmeden ayaküstü bu tip konularda karar verilmesi doğru değil.”

*İstanbul’da kişi başı 5 metrekare yeşil alan düşüyor. Bu Avrupa ülkelerinde 15 ile 50 metrekare arasında değişiyor. Yollar dahil olmak üzere kişi başına düşen yeşillik oranı artırılmalı. Yeşillendirirken de çevreyle, ekosistemle uyumlu olmalı.

Beton yığınını boyadığınız müddetçe orada ne bir arı ne de bir kelebek görmek mümkün olmayacak.

*“Avrupa’da genelde insanların olmadığı küçük alanlar boyanır. Şehrin bütününü bozacak şekilde boyama yapılmaz. Bu şekilde sadece bir beton yığınını boyamış oluyorsunuz şehri beton yığınından kurtarmış olmuyor, sadece şekilsel değişikliğe neden oluyorsunuz”.