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Eyüpsultan TEM otoyolunda feci kaza! 5 kişi yaralandı

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu Kemerburgaz sapağında iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkii Ankara istikametinde iddialara göre içinde iki polis memurunun bulunduğu 34 YR 2107 plakalı araç sürücüsü ile 34 CZN 369 plakalı araç sürücüsü henüz bilinmeyen nedenden dolayı Kemerburgaz yol ayrımında kaza yaptı.  Kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa koyarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kemerburgaz istikameti tek şeritten verilirken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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