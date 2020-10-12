Gram altın tarihi rekor kırdı! 490 liranın üzerini test etti

Altının gram fiyatı, 490 lira ile tarihi rekorunu yeniledi. 12 Ekim 2020 anlık ve güncel altın fiyatları...

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Yeni haftayla birlikte gram altın fiyatları 490 lirayla rekor tazelerken günün ikinci yarısında altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Çeyrek altın ise 796 liradan satılıyor.

490 liranın üzerini test etti

Küresel piyasalarda altında yaşanan toparlanma ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlerin desteğiyle yükselişini sürdüren gram altın yeni haftaya rekorla başladı. Geçen haftanın başında 471 lira düzeyindeki altının gram fiyatı yurt içi piyasada yine geçtiğimiz hafta 480 liranın üzerine tırmanmıştı. Bugün ise 490 liranın üzerini test etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

486-487 lira düzeyinde dengelendi

Günün ilk yarısında 490 liranın üzerine çıkarak rekor kıran gram altın öğleden sonra ise kurdaki gerilemeye paralel olarak 486-487 lira düzeyinde dengelendi. 486.7 liradan el değiştiriyor.

Çeyrek altın 796 liradan; cumhuriyet altını ise 3 bin 171 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda altının ons fiyatı 1924 dolar düzeyinde. Piyasa uzmanları altın fiyatları için 500 lira seviyesini psikolojik direnç olarak görürken geri çekilmelerde ise 475 lira destek seviyeleri ön plana çıkıyor.