İstanbul Kartal'da sahte içki operasyonu! 3 kişi zehirlenmişti

KARTAL'da önceki gün 3 kişi sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri bir iş yerine yaptığı baskında sahte içkiler ile bunların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

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Kartal’da, cumartesi günü Kemal K., Abdil K. ve Rahmi K.. bir işyerinden aldıkları malzemelerle alkollü içecek yapıp içti. Daha sonra fenalaşan 3 kişi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık çalışanları tarafından yapılan tespitlerde, 3 kişinin de metil alkol zehirlenmesi yaşayarak, görme kaybı yaşadığı belirlendi durum polise bildirildi.

Polis ekipleri, hastanedeki 3 kişinin ifadesini alarak, Kartal’ın Petroliş mahallesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi.

Burada yapılan aramalarda sahte içkiler ve malzemeler ele geçirildi. İş yeri çalışanı Yavuz Ö., gözaltına alındı.