Antalya'da kayınvalidesini tabancayla öldürdü! Firari damadın kaçışı uzun sürmedi
ANTALYA'nın Serik ilçesinde tartıştığı kayınvalidesi 64 yaşındaki Makbule Can'ı tabancayla vurarak öldüren 42 yaşındaki M.İ. isimli firari damat, suç aletiyle birlikte yakalandı.Abone ol
Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Makbule Can (64) ile evine giden M.İ. (42) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran M. İ., Makbule Can’a ateş etti. Can, ağır yaralanırken, M.İ. ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Makbule Can’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri firar eden M.İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma suç aletiyle yakaladı
Olay sonrası geniş kapsamlı arama çalışması başlatan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M. İ.’nin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla M. İ.’yi olayda kullandığı belirtilen suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusu süren M. İ.’nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.