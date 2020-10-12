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Sergey Lavrov, Ermeni mevkidaşıyla görüştü! 'Ateşkese uyulmuyor' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'la Moskova'da buluştu. Dağlık Karabağ ile ilgili ateşkes mutabakatına tam olarak uyulmadığını söyledi.

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 "Geride kalan cumayı ve cumartesiyi, en azından cumartesinin bir kısmını burada, bu binada Azeri mevkidaşımızla geçirdik. Devlet Başkanı Putin'in inisiyatifiyle önemli bir mutabakat sağladık." diyen Lavrov, "Şu an itibarıyla bu mutabakata tam olarak uyulmadığını ve askeri faaliyetlerin devam ettiğini görüyoruz" diye konuştu.

Mutabakata tam olarak uyulmasına katkı sağlayacak

Lavrov, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'la hem dışişleri hem de savunma bakanları düzeyinde yürüttüğü temasların Dağlık Karabağ'da ateşkesi öngören mutabakata tam olarak uyulmasına katkı sunacağını umduğunu vurguladı.

"Pratikte ateşkesin tamamen sağlandığını söyleyemeyiz"

Lavrov'la aynı görüşte olduğunu kaydeden Mnatsakanyan, "Maalesef, şu an itibarıyla pratikte ateşkesin tamamen sağlandığını söyleyemeyiz" diyerek bunun sorumlusunun Azerbaycan olduğunu iddia etti.

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