Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Oruç Reis' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis'in yeniden faaliyete başlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Akar, "Oruç Reis planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmekte Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç halinde koruma ve refakat sağlayacağız" dedi.

Abone ol

Antalya Limanı'na bakım ve ikmal için 1 ay önce demirlenen sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından hareket etti. Oruç Reis'in faaliyetlerine ilişkin konuşan Akar "Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde araştırma gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız" dedi.

NAVTEX kararına ilişkin de bir açıklama yapan Bakan Akar "Ege ve Akdenizde yetki alanlarımız var BM tarafından. Bu hiçkimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gündeme dair çarpıcı açıklamalar geldi. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin konuşan Akar şunları söyledi:

"Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar."

"Ermenistan savaş, insanlık suçu işliyor"

Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına ilişkin ise "Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararasi hukuk önünde bir gün verecekler. Ermenistan savaş, insanlık suçu işliyor." açıklaması yaptı.