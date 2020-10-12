Ücretsiz tablet başvurusu şartları neler kafalar karışık! Ziya Selçuk MEB yarın dağıtıyor dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 500 bin ücretsiz tablet dağıtımının yarın (13 Ekim salı günü) başlayacağını duyurdu. Peki tablet için şartlar neler başvuru kanalı var mı ihtiyaç sahipleri nasıl belirleniyor?

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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da konuştu ve "Ücretsiz tabletlerin dağıtımına bu hafta başlıyoruz" dedi. Bakan Selçuk, tabletlerin 'daha önce açıklanan kriterlere göre' dağıtılacağını belirtti. Ancak tablet dağıtımına ilişkin ciddi eksiklikler var. En büyük sıkıntı da bilgi eksikliği. 500 bin ücretsiz tabletten yararlanmak isteyen veliler Google'da ücretsiz tablet nasıl alırım diye arama yaptıklarında elleri boş dönüyorlar. Ne MEB sayfasında ne de tabletlerin dağıtımını yapacak olan il milli eğitim müdürlükleri sitelerinde bu konuda ayrıntılı bir bilgilendirme yer almıyor.

Tablet alma kriterleri neler?

Bakan Ziya Selçuk tablet verilecek öğrenciler için kriterleri geçen hafta şöyle sıralamıştı:



*"İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi,

*Eğitim çağındaki kardeş sayısı,

*Yüz yüze eğitime devam etme durumu,

*Özel eğitim gereksinim halleri".

Ailenin gelir düzeyi neye göre belirleniyor?

Bakanın açıkladığı 'tablet dağıtımı' kriterler hayli muallak. Öğrencilerin ailesinin gelir düzeyi nasıl belirlenecek bilinmiyor. Ailenin ihtiyaç sahibi olduğunu öğretmenler mi yoksa il milli eğitim müdürlüğü mü belirleyecek bu da bilinmiyor. Eğitim çağındaki kardeş sayısına ilişkin de detay yok. Bunun için bir sayı sınırı var mı belirsiz. Yüz yüze eğitime devam etme durumu ve özel eğitim gereksinimleri kriterleri 'neler' onlar da bilinmiyor.

Tablet almak için başvuru yapılabiliyor mu?

MEB ve il milli eğitim müdürlüğü resmi sitelerinde böyle bir başvuru kanalı bulunmuyor. İhtiyaç sahibi olan ve evinde tableti olmayan veli nereye, nasıl başvuracak belli değil.

Tablet dağıtımı

500 bin ücretsiz tabletin dağıtımını il milli eğitim müdürlükleri koordine edecek. Cihazlar okul yönetimi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Dağıtım ne zaman olacak?

Bakan Ziya Selçuk'un bugün yaptığı açıklamaya göre 500 bin ücretsiz tabletin dağıtımı peyder pey olacak. İlk dağıtıma da yarın (13 Ekim salı günü) başlanacak. İlk dağıtım yeri neresi olacak bu konuda bir bilgi verilmedi.