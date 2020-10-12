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Hulusi Akar: Barbar Ermenistan ateşkes kararına uymadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı.'' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan-Ermenistana rasında yaşanan savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barbar Ermenistan'ın ateşkes kararına uymadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var.

''Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı''
O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar.

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