BİLSEM sınav sonuçları 2020 3. sınıf açıklanıyor geri sayım

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır araştırması öğrenci ve velilerin gündeminde. MEB BİLSEM sınav sonuçları hakkında yeni açıklama yaptı. BİLSEM grup tarama sınavları 11 Ekim'de sona erecek. BİLSEM sınav sonuçları ise 14 Ekim'de açıklanacak. Sınav sonucu itirafları ise 16 Ekim'de başlayacak.

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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır araştırması başladı. MEB tarafından özel yetenekli öğrencileri belirlemek için yapılan BİLSEM sınavları 11 Ekim'de sona erecek. MEB tarafından yapılan son açıklamaya göre BİLSEM grup tarama sınav sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak.

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili yapılan açıklamada BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu.

BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı grup tarama testlerine giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen grup tarama testleri 11 Ekim’de sona erecek. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde BİLSEM sınav sonuçlarının ekim ayında açıklanacağını duyurdu ve tarihi yayımladı.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu: Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

BİLSEM sınavları ne zaman bitiyor: 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.