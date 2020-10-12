Süleyman Bölünmez kimdir aslen nereli kızı Ceyda Bölünmez kimdir?

Şırnak Kömür Ocakları işletmecisi olarak hayatını sürdüren Süleyman Bölünmez, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Durumu iyi olan Süleyman Bölünmez'in hayatı merak konusu oldu. Aslen Mardinli olan ve 64 yaşındaki Süleyman Bölünmez'in kızı Ceyda Bölünmez milletvekili olarak seçilmiştir.

Abone ol

İş insanı olan Süleyman Bölünmez kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hemen sağlık ekipleri tarafından müdehale yapılan Süleyman Bölünmez'in durumunun iyi olduğu açıklandı. Bu vahim olayın ardından Şırnak Kömür Ocakları işletmecisi olarak görev yapan Süleyman Bölünmez'in hayatı merak edildi. 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti'den aday adayı olsa da, teknik nedenlerle aday olamamıştır ve yerine kızı Ceyda Bölünmez aday gösterilmiş ve milletvekili seçilmiştir.

Aslen Mardinli olan Süleyman Bölünmez, ailesinin Ankara'ya taşınması nedeniyle eğitim hayatınının bir bölümünü burada tamamlamıştır. Siyasi kariyerini noktaladıktan sonra Şırnak Kömür Ocakları'nın işletmecisi olarak görev yapmaktadır.

Süleyman Bölünmez hayatı: 1956 yılında Mardin'de dünyaya geldi.

Mardin Gazipaşa İlkokulu'ndan mezun oldu. 1968 yılında ailesi ile birlikte Ankara'ya taşındı. 1972 yılında Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nu bitirdi.

1982 yılında ticaretle uğraşmaya başladı. 1997-2007 yılları arasında Mardin Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptı.

Süleyman Bölünmez evli ve 3 çocuk babasıdır.

1956 doğumlu olan Süleyman Bölünmez, 2020 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

Kızı Ak Parti'den aday: 2002 seçimlerinde Mardin'den bağımsız milletvekili seçildi. Süleyman Bölünmez, akaryakıt kaçakçılığından 4 yıl hapse mahkum oldu.

2007 seçimleri öncesinde AK Parti'den başvuru yaptı. Teknik nedenlerle aday gösterilmedi fakat yerine Ceyda Bölünmez Ak Parti'den Mardin Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

Silahlı saldırıya uğradı:

Şırnak Kömür Ocakları işletmecisi olarak hayatını sürdüren Süleyman Bölünmez, 11 Ekim 2020 günü ocak sahasındaki incelemesi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bölünmez, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölünmez'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.