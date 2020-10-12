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Adana'da pitbull operasyonu! Sahibine pahalıya patladı

İhlas Haber Ajansı

Adana'da beslenmesi ve satılması yasak olan pitbull cinsi 2 köpeğe el koyan polis sahibine 9 bin 560 lira para cezası kesti.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri beslenmesi ve satılması yasak olan pitbull cinsi köpeklerinden dolayı vatandaşlardan bir çok şikayet alınca harekete geçti.

Polis önce sahipsiz olarak mahallede dolaşan ve vatandaşlara saldıran pitbull cinsi köpeği yakalmak için çalışma yaptı. Belediyenin veteriner hekimleriyle ortak çalışan polis kısa sürede pitbull cinsi başıboş köpeği yakaladı.

9 bin 560 lira para cezası
Vatandaşlar polise köpeğin herkese saldırdığını söyleyerek teşekkür etti. Polis daha sonra Ç.B. isimli şahsın Mirzaçelebi Mahallesindeki evinde pitbull cinsi köpek beslediğini belirlendi. Polis eve baskın yaparak pitbulla el koydu. Sahibine ise yasaklı ırk köpeği beslediği için 9 bin 560 lira para cezası kesildi.

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