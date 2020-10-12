Piyasalar hareketli bir haftaya başlıyor! 12 Ekim dolar ve euro ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL 7,90'ın altında euro/TL ise 9,30'un üstünde işlem görüyor.

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Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,4 oldu. Dolar/TL 7,90’ın altı euro/TL ise 9,30 seviyesinin üstünde.

Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti. Uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltildi. Yeni oran 16 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

Öte yandan piyasaları etkileyen dış gelişmeler kur üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alımını yeniden gözden geçirmesi ve bu alımı geri çekmeye çağırdıklarını söyledi.

- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump yönetiminin ortaya koyduğu 1,8 trilyon dolarlık teşvik paketi teklifini reddetti.

- Çin Merkez Bankası finansal kuruluşlar için yüzde 20 olan döviz forward yuan pozisyonları zorunlu karşılık oranının bugünden itibaren sıfırlanacağını duyurdu.

İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları:

Dolar

Ikon Menkul tarafından hazırlanan piyasa notuna göre dolar/TL paritesi Asya seansında 7.8750 seviyesi üzerinde fiyatlandı. Gün içinde ise 7,8888 seviyesi takip edilecek. 7,8759 seviyesi gün içi destek olarak görülebilecek.

Ahlatçı Yatırım tarafından yayımlanan analizde şu ifadeler yer aldı: Teknik olarak incelediğimizde, kurun 7,87 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,89, 7,92 ve 7,94 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir

Altın

Ikon Mehkul tarafından hazırlanan piyasa notunda altında olası kâr satışlarında gün içi önemli destek olarak 1918 dolar/ons seviyesi işaret edildi. Notta destek seviyesi olarak 1928 – 1918 – 1907 dolar seviyeleri, direnç seviyesi olarak ise 1936 – 1945 – 1955 dolar seviyeleri gösterildi.

Borsa

Ahlatçı Yatırım tarafından hazırlanan teknik analiz notlarında endekste yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.180 puanın takip edileceği belirtildi. Analizde şu ifadeler kullanıldı: Yükseliş durumunda 1.172 ve 1.180 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz Ağustos ayında olduğu direnç seviyelerinden yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ise 1.160 ve 1.152 destek seviyeleri test edilebilir.