Merkez Bankası açıkladı: Cari denge ağustosta 4.6 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası, ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, cari denge ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verdi.

Abone ol

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari denge ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verdi. Böylece on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon doları oldu. Bir önceki yılın ağustos ayında 3 milyar 314 milyon doları fazla vermişti. Beklenti cari dengenin 4.6 milyar dolar seviyesinde açık vereceği yönündeydi.

Neler etkili oldu?

Cari açığın oluşmasında, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 948 milyon doları artarak 5 milyar 347 milyon dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın ağustos ayında 6 milyar 249 milyon dolar fazla vermişken bu yılın ağustos ayında 973 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 589 milyon dolar azalarak 570 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 16 milyon dolar artarak 107 milyon dolar olarak gerçekleşti.