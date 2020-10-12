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Bursa'da 5 saat boyunca haber alınamadı! Ormanda kanlar içinde bulundu

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ailesinin 5 saat boyunca haber alamadığı çoban Kaan E.(27), jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramada, kanlar içinde baygın halde bulundu. Çoban, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

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Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı kırsal Özlüce ile Kocakonak Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yaşandı. Kaan E., saat 09.00 sıralarında küçükbaş hayvanları otlatmak için ormanlık alana götürdü.

Öğle saatlerinde sürü geri döndü ancak Kaan E. gelmedi. Oğullarını arayan aile, çobanı bulamayınca jandarmadan yardım istedi.  Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama-kurtarma sırasında, Kaan E. ormanlık alanda, kanlar içinde baygın halde yatarken bulundu.

Soruşturma başlatıldı
Evden çıktıktan 5 saat sonra kendisine ulaşılan Kaan E., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu bildirilen Kaan E., yoğun bakımda tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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