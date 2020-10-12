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Rumelili Orhan kimdir aslen nereli Orhan Pehlivan evli mi?

Kına gecelerin ve düğünlerin vazgeçilmez isimlerinde olan Rumelili Orhan ve Kemal kardeşlerin hayatı merak konusu oldu. 15 milyonu aşan izlenmesi ile rekor kıran Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler aslen Makedonyalı ve 2008 yılından beri müzik piyasasının içinde. İşte Rumelili Orhan hakkında merak edilenler...

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Roman havalarına farklı bir yorum ve tarz katan Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler bugün Alişan ve Demet Akalın'ın sunduğu canlı yayına konuk olarak katılacak. Düğün ve kına gecelerinin en çok aranan isimlerinden olan Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler kimdir? 

Rumelili Orhan & Kemal Kardeşlerin soyadı Pehlivan’ dır ve aslen Makedonyalıdır. 2007 senesinde  profesyonel olarak müzik kariyerine adım atan kardeşler bir çok albüm çıkarmıştır. İlk albümlerini ise 2008 senesinde çıkarmışlardır. Bir çok ulusal kanalda televizyon programları yapan kardeşler  izleyicileri ile buluşuyor. 

Rumeli Orhan & Kemal Kardeşler Babuba ,Hap Koydum (Kaynana),Kaynanamın Altın Dişleri,Kestanem,Osman Aga,Pembe Şalvar,Teller Koptu,Yama Yama şarkıları ile tanınmıştır ve milyonlara ulaşmıştır. Dünyanın her ülkesinde konser ve davet programına katılan kardeşlere ilgi bir hayli yoğun ve rumeli kültürünü rumeli müziğini Dünyaya duyurmaya devam ediyorlar…

En Çok İzlenen Klibi ”HAP KOYDUM HAP KOYDUM” isimli roman havasıdır. Tam olarak 15 milyon kez tıkanan parça düğünlerin ve eğlence merkezlerinin vazgeçilmez şarkılarından biri olmuştur.

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