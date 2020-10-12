Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Yüzde 7’ye yükseltildi

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti.

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Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti. Uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltildi. Yeni oran 16 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

Dolar, euro'da uygulanan komisyon

TCMB, ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0250, yüzde 0,0125'e, euro cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0025, yüzde 0,00125'e indirdi.

Öte yandan TCMB', zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 9, diğer bankalara yüzde 2 uygulanacağını bildirdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama

TCMB, bankaların döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarını yarı yarıya düşürdü. Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarına da, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın, 200 baz puan artırdı.

Söz konusu düzenlemelerin son dönemde gerçekleşen normalleşme süreci kapsamındaki diğer adımları destekler nitelikte olduğu görülmektedir. YP ZK’lardan alınan komisyonların azaltılması ve TL ZK’lara ödenen faizlerin artırılması, bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerini azaltacaktır. Bu değişiklikler, normalleşme döneminin amaçlarına uygun olarak, parasal aktarım mekanizmasını ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.