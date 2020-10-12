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Çorum'da yeni koronavirüs tedbiri! Çeşmeden su doldurmak yasaklandı

ÇORUM’un Osmancık ilçesine bağlı Evlik köyünde çeşmeden su doldurmak koronavirüs tedbirleri gereğince dışarıdan gelenlere yasaklandı.

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Osmancık’a bağlı Evlik köyünde virüse karşı ilginç bir tedbir alındı. Köy muhtarlığı köy çeşmesini dışarıdan gelenlere yasaklandı. Alınan bu tedbir ise çeşmeden su doldurmaya gelenlerin tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Evlik Köyü Muhtarlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde “Virüs salgını tedbirleri gereğince köyümüzden su doldurmak, dışarıdan gelenlere yasaklanmıştır. Sağlıklı bir yaşam diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Evlik Köyü Muhtarlığı” yazılı afiş köy çeşmesi başına asıldı. İçme suyu temin etmek için çeşme başına gelenler ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Alınan tedbir “Virüs bahane edilerek, dışarıdan gelenlerin çeşmeden su doldurması yasaklanıyor” şeklinde yorum yaparak tepki vermelerine neden oldu. Evlik Köyü Muhtarı Erdoğan Uysaler ise alınan yasak kararının köyde yaşayan yaşlı kesimi köy dışından gelebilecek bir bulaştan korumak amacıyla alındığını söyledi.


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