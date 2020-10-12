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NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 106-93 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazandı ve 17. şampiyonluğuna ulaştı.

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NBA final serisi 6. maçında Miami Heat'i 106-93 yenen Los Angeles Lakers, 2019/20 sezonu şampiyonu oldu.

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 28-20 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 28 sayı farkla 64-36 üstünlükle gitti. Son periyota 29 sayı farkla 87-58 önde giren Lakers, maçı da 106-93 kazandı.

"NBA'in en başarılı takımı"
Lakers kazandığı 17'nci şampiyonlukla, Boston Celtics'in elinde tuttuğu "NBA'in en başarılı takımı" unvanına ortak oldu.

3 farklı takımla şampiyonluk
Kariyerinde 3 şampiyonluğu (2012, 2013, 2016) bulunan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) en değerli oyuncusu seçilen Lebron James, Cleveland Cavaliers ve Heat formasıyla kazandığı yüzüğe, Lakers formasıyla da ulaşmayı başardı.

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