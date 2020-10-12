BIST 1.166
DOLAR 7,85
EURO 9,30
ALTIN 486,44
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı genç adam hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'ın yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin (36), otomobilin çarpması sonucu talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Genç adamın çarpmanın şiddetiyle etrafa fırlayan ayakkabısı içleri acıttı.

Abone ol

Kaza saat 21.30 sıralarında Çerkezköy-Kapakl karayolunun Yünsa kavşağında meydana geldi. Kapaklı istikametine seyir halinde olan N.Y. yönetimindeki 59 JD 439 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin’e çarptı.

Kazada metrelerce sürüklenen Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çetin’in cansız bedenini Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis, otomobil sürücüsü N.Y.’yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da yol verme nedeniyle tartıştığı sürücü balta çekince dehşeti yaşadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
UBB Adayı Ersin Tatar zaferini ilan etti!
Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması
Oruç Reis'ten Meis Adası'nın güneyi için yeni NAVTEX
Kaçak avcısı İHA, Bursa'da 26 bin kat artışı tespit etti
Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın
Rusya- Türkiye maçından 1 puan çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması
Şenol Güneş: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz
Adana'da yol verme kavgasında balta devreye girdi
Antalya'da uçuruma yuvarlanıp taklalar atan araçta 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Avustralya'da koronavirüsle ilgili korkutan araştırma! 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 24 Kasım hangi gün?
Yorumlar