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İzmir'de polis ekipleri, hırsızları kovalarken sahte içki imalathanesine rastladı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de sahte içki ölümlerinin sayısı 10'a çıkmıştı. Polis ekiplerinin, 2 şahsı kovalamaca sonrası gözaltına almasının ardından görüp şüphelendiği depo sahte içki yuvası çıktı. Depoda piyasaya sürülmeye hazır halde 2 bin 500 şişelenmiş sahte içki ile 3,5 ton içki yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirildi.

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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Basmane Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, dün gece Etiler Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı. Polisi gören şüpheliler Recep A. ile Abdullah E. kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından polis, 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına alındı. 

Bu sırada yakındaki kapısı açık bir depodaki içki şişelerini gören polis ekipleri şüphelendi. Şüphe üzerine depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır halde toplam 2 bin 500 şişe sahte rakı ve votka ile bidonlar içeresinde toplam 3,5 ton içki yapımında kullanılan sıvı maddeler ele geçirdi. Sahte içkilerin ele geçirildiği deponun sorumlusu Süleyman Ö. gözaltına alındı.

Başka bir büfede 1 ton sahte içki ele geçirildi 4 şüpheli gözaltında

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri de aynı gün, Buca'da bulunan bir büfede sahte içki satıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 ton sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, üç olayla ilgili de soruşturma başlattı.

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