Süleyman Soylu açıkladı: İki gözaltı var!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki yangın felaketine ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı söyledi. Bakan Soylu, yangının terör örgütü ile bağlantılı olup olmadığına dair 'Bu konudaki tahkikatımız devam ediyor' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde, yangında zarar gören Petek Sitesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan, yangının terör örgütünün tarafından çıkarılıp çıkarılmadığına dair konuşan Bakan Soylu, "Yangının çıkış nedenleriyle ilgili tahkikat devam ediyor. Tabi dünden itibaren Türkiye genelinde yangının terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hususunda bir yaygın kanat söz konusu. Tabi bizim bu konudaki tahkikatımız devam ediyor." sözlerini kullandı.

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"1 Ocak'tan bugüne kadar, terör örgütünün çeşitli adlar altında üstlendiği, 'Ateşin Çocukları' da dahil olmak üzere yaklaşık 850 olay var. Bu olayların 400'ü hiç yok. Hiç baki olmamış. Neden? Bunlar da bir çeşit terör propagandasıdır. Bu olayların 300'ünün tüm adli araştırmalar sonucu kontaktan, elektrikten, herhangi bir ihmalden kaynaklandığı savcılıklarımızca tespit edilmiş. Yaklaşık 90'ının soruşturması devam ediyor. 22'sinin PKK terör örgütüyle irtibatlı olabileceği konusunda hem savcılıklarımızın hem güvenlik birimlerimizin tespiti söz konusu. Bu yangının kaynaklandığı nokta da neticeye ulaştırılacaktır."

"Dünden itibaren AFAD ve Çevre Şehircilik ekiplerimiz hasarları tespit etti. Meselenin oluşturduğu psikolojik korku var. Atacağımız adımlar ne kadar hızlı olursa bu da rahatlıkla atlatılacaktır düşüncesindeyiz. Ucuz atlattık daha büyük felaket olabilirdi."

"Terör örgütünün ormanların yakılması hususunda net talimatları var"

İçişleri Bakanı Soylu, "Terör örgütü PKK'nın, yaklaşık 2 yıldan beri özellikle kendi elemanlarına, hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları var. Buna ait hem güvenlik birimlerimiz hem tüm teşkilatımız gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır." diye konuştu.

"Şuanda 2 kişi gözaltında"

Gözaltına alınanlara ilişkin konuşan Soylu, "Şu anda 2 kişi gözaltında. Soruşturmalar sürdürülüyor. Bir sonuca ulaşılırsa kamuoyuyla paylaşırız. Sosyal medyada Paylaşım yapanlardan 4 tanesinin 2'si yurt dışında. Biri Belçika, diğeri Almanya'da. Yurtiçindeki 2 kişi de gözaltına alındı." sözlerini kullandı.