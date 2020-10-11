Hatay'daki yangından acı kareler! İki kişinin konuşmasını duydum "Gel burada şenlik var"
2 gün boyunca süren ve çok sayıda yerleşim alanına sıçrayarak vatandaşları tehlike altına alan Hatay'daki yangından geriye çok acı fotoğraflar kaldı. Günün ağarmasıyla ortaya daha net çıkan görüntüler yürek burkan cinsten... Öte yandan Belen ilçesinde yaşayanlardan Emine Özdemir adlı vatandaş, yangın sonrası 'Dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit oldu. Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine ‘Gel gel burada şenlik var’ dedi.
Hatay'daki yangın felaketinin acı bilançosu havanın aydınlanmasıyla meydana çıktı. Kentte 9 Ekim'de Belen ilçesinde saat 10.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle ilçedeki yerleşim yerine sıçradı.
Burada bulunan İssume, Müftüler, Fatih ve Sarımazı mahallelerini etkileyen yangın daha sonra İskenderun ve Arsuz ilçesindeki birkaç mahalleye de zarar verdi. İşte yürek sızlatan o kareler...
Evleri yanan vatandaşlar ve risk bölgesinde oturan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken zarar gören bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları dün akşam yangının kontrol altına alınmasıyla başladı.
Dün bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve gereken tüm çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü kaydetti.