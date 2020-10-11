BAE'nin Bakanı Türkiye'yi hedef aldı: Türk ordusu Katar'da 'istikrarsızlık unsuru'

BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, yaptığı paylaşımda Türkiye'yi hedef alarak Türk ordusunun Katar'daki varlığının bölgede 'istikrarsızlık yarattığını' söyledi. Gargaş, 'Bir önceki yüzyıla dayanan kolonyal ilişkileri yeniden üretmeye ihtiyacımız yok' dedi.

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Enver Gargaş, Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığını gündeme getirdi. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Gargaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Katar ziyareti sırasında, Türk ordusunun Körfez ülkelerini bir bütün olarak istikrara kavuşturmaya çalıştığını belirttiği açıklamasına atıf yaparak "Bu açıklama Türkiye'nin bölgesel rolü ile tutarsızdır" dedi.

Gargaş, Erdoğan'ın sözleri hakkında "Açıklamada dikkatler ziyaretin ekonomik nedenlerinden uzaklaştırmaya çalışılıyor ve açık olmak gerekirse Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölgemizde bir istikrarsızlık unsuru" ifadelerini kullandı.

Arap Körfezi'ndeki Türk askeri varlığı acil bir durumdur ve bölgede negatif kutuplaşmaya katkıda bulunmaktadır

Diye kaydeden BAE'li bakan, "Bölgesel garnizonlara ve bir önceki yüzyıla dayanan kolonyal ilişkileri yeniden üretmeye ihtiyacımız yok" değerlendirmesinde bulundu. Gargaş bu sözleriyle geçtiğimiz dönemde normalleşme anlaşması imzaladığı ve Arap devletlerinin ve Filistin'in aleyhine işbirliği yaptığı İsrail'le görüşmelerini de meşru göstermeye çalıştı.

BAE Devlet Bakanı Enver Muhammed Gardaş, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de saf dışı bırakmak için deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalayan Yunanistan ile Mısır'a destek vermişti. Gardaş, Türkiye'yi hedef alarak söz konusu anlaşma için, "Uluslararası hukukun orman hukukuna karşı zaferi" ifadelerini kullanmıştı.





