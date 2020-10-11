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Pendik'te aracına sürten sürücüye silah çeken şahıs yakalandı

Demirören Haber Ajansı

PENDİK'te bir 'sürücü' trafikte otomobiline sürttüğü iddia edilen sürücüye silah çekti. Başka bir sürücünün olayı görüntülemesiyle tepki çeken olayda silahlı şahıs yakalandı.

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İSTANBUL'da Mustafa Y. otomobiline çarptığı gerekçesiyle karşı tarafın araç sürücüsüne onlarca kişinin gözü önünde silah çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Mustafa Y. gözaltına alınırken silahına el konuldu.

Olay, Pendik Köprüsü'nden Sahil Yolu'na inen caddede geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre bir sürücü lüks otomobiliyle gittiği sırada başka bir otomobil aracına sürttü. Bu duruma sinirlenen sürücü otomobilinden inerek elindeki silahla aracına sürten sürücüye doğru gitti.

Silahlı kişi otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binerek ayrıldı. Silahlı kişinin otomobile baktıktan sonra ayrılmasını başka bir sürücü cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi.

Tabancaya el konulduğu aktarıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 34 MST plakalı aracın sürücüsü olan silahlı kişinin Mustafa Y. olduğu tespit edildi. Tespitin ardından düzenlenen operasyonda, sigorta dergisi çalışanı Mustafa Y. yakalanarak gözaltına alındı. Taşıma ruhsatlı Glock marka tabancasına de el konuldu. 

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