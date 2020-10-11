ABD'de genç kadın apar topar uçağa alınmadı! Sebebi ise bu fotoğrafta gizli
ABD'nin New York kentinde hava alanında Kayla Eubanks isimli kadın uçağa alınmayınca sosyal medyadan tepki gösterdi
Hava alanında Kayla Eubanks isimli kadın yarım saat kadar Southwest Airline uçağına biniş kapısında bekletildi. Eubanks o anları telefonuyla kayda aldı.
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Twitter’dan bir dizi görüntü paylaşan Eubanks, “Uçuşuma alınmadım çünkü göğüslerimin çok ‘iffetsiz, açık ve müstehcen’ olduğu söylendi” yazdı.
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Eubanks’e iki görevli kuralları açıklamaya çalıştı. Kayla onlara “kıyafetim iffetsiz mi, açık mı, müstehcen mi” diye sorunca şaşıran görevli “her üçü de olabilir, bilemiyorum” dedi.
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Kayla ayrıca bir pilotun yanına gelip, uçağa binebilmesi için kendisine tişört vermek istediğini söyledi. Kayla’nın pilotun verdiği kıyafeti giydikten sonra uçağa binmesine izin verildi.
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