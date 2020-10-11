Selçuk Bayraktar da Nasıl başladı/Nasıl gidiyor akımına uydu!
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyada başlatılan Nasıl başladı/Nasıl gidiyor akımına uydu. Bayraktar, gençlik fotoğrafıyla birlikte şimdi durumunu gösteren fotoğrafı yan yana paylaştı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, Nasıl başladı/Nasıl gidiyor akımına katıldı.
Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle yaptığı paylaşımda İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) prototipiyle ilgilenirken çekilmiş fotoğrafının yanına Akıncı taarruz insansız hava aracı 'Uçan Baluk' önününde son yıllara ait fotoğrafını koydu.
Bayraktar'ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
Nasıl başladı... Nasıl gidiyor...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/j8tnRKJ0Rq— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 11, 2020
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