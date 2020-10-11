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Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü! Ermenistan'ı ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştü. Çavuşoğlu, Ermenistan tarafını ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmede, 'Ermenistan'ın ateşkese uyması' konusunda uyarılmasını istedi.

Ateşkes kararı almışlardı ancak...

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Gence kentine füze saldırısı

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.

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