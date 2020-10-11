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Canan Kaftancıoğlu'dan Hakan Bayrakçı'ya! Ağzının ortasına kürekle vurmuştum

Sonar Araştırma'nın patronu Hakan Bayrakçı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için "Niye hala görevinde" diye sormuş ve olay olmuştu. Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından cevap verip, Bayrakçı'ya ağır suçlamalar yöneltti.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı hakkında "Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri" ifadesini kullandı. Kaftancıoğlu, kendisine canlı yayında sert ifadeler kullanan Hakan Bayrakçı hakkında yaptığı paylaşımlarla Bayrakçı'nın geçmişte kendisiyle çalışmak istediğini belirtti. 

Kaftancıoğlu "Bir pazar eğlencesi..." diyerek başladığı açıklamalarında şunları kaydetti: 

"Kürekle ağzının ortasına vurmuştum"

"Bir pazar eğlencesi... Gençler; Resimdeki ‘insan’ (sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin) randevu alarak hiç ‘beğenmediği’ kişiye övgüler düzerek -aynı ben’e:))- profesyonel çalışmak istemiş"

"güvendiğim bir başkasıyla çalıştığımı ifade edince de, tanımadığından olsa gerek Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri.

"Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere. Gençler insan görünmeye değil insan kalmaya çalışan biri olarak pazar tavsiyem siz siz olun böyle ‘insanlardan’ olmayın ki insan kalabilesiniz Son olarak itiraf edeyim sevimli bir ‘insan’"... 

Hakan Bayrakçı ne demişti? 

Hakan Bayrakçı, canlı yayında Kaftancıoğlu'na yüklenmiş, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı, Ermeni soykırımı yaptığımızı ima eden bir Tweet atamaz. PKK konusundaki imalar... Hala il başkanı! Faik Öztrak'ı takdir ediyorum. Partinin sözcüsü o. Çıkıyor eleştiriyor Kaftancıoğlu'nu. Niye hala görevinde?" demişti. 

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