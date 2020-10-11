Tatar mı Akıncı mı? KKTC'de kritik Cumhurbaşkanlığı seçimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 8. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gidiyor. Seçimde 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanacak ve 4’ü partili, 7’si bağımsız 11 aday yarışacak.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında... Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor....

Kıbrıs Türk halkı gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gidiyor... Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanılıyor. Oy verme işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 198 bin 867 seçmen, 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Saat 22.00’ye kadar netleşmesi bekleniyor

Sandıklarda Yüksek Seçim Kurulu'nun görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor. YSK, bu akşam önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını açıklayacak. Her iki sonucun da saat 22.00’ye kadar netleşmesi hedefleniyor.

Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor

Öte yandan, seçmenler koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve eldiven kullanarak sandık başına geliyor. Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gidiyor. Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

"İnşallah KKTC için doğru irade sandıktan çıkar"

Oyunu kullanan Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar; Kıbrıs Türk halkının egemen ve eşit bir halk olduğunu, dünyanın buna saygı duyması gerektiğini belirtti. Tatar, "İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için doğru irade sandıktan çıkar" dedi.