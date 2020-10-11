Adana'da 3 bin 220 litre sahte rakı ele geçirildi! En son 8 kişi ölmüştü

ADANA'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.

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İzmir'de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gece saatlerinde tedavi altındaki iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 8’e yükselmişti.

3 bin 220 litre sahte rakı

Olayın yankıları sürerken Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki bir adrese operasyon yaptı.

Adreste, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 220 litre sahte rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir zanlı, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.