BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
HABER /  POLİTİKA

İBB'nin, "Dikey bahçe yerine grafiti" çalışması tartışma başlattı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki kara yollarında duvarlarda bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırarak, yerlerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti çalışması başlattı.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, başlatılan çalışmayı sosyal medya hesabından eleştirerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakımı zor ve pahalı diye yol kenarlarındaki yeşil alanlara alternatif, bu boyalı çirkin duvarları sunmuş İstanbullulara!.. Keşke bunların yerine gürültü bariyeri yapsaydı daha çevreci ve fonksiyonel olurdu. Ümraniye Belediyesi yaptı, güzel de oldu." ifadelerini kullandı.

İBB ve Ümraniye Belediyesi 

Bakan Yardımcısı Birpınar paylaşımında, İBB'nin yaptığı grafiti ile Ümraniye Belediyesinin yaptığı gürültü bariyerlerinin fotoğraflarına da yer verdi.

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına yapılan bu uygulamayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum." diye yazdı.

"Duvarları sanat tablolarına dönüştüreceğiz"

İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun ise dikey bahçelerin yüksek maliyetli olduğunu, yapılacak çalışma ile duvarlara renk geleceğini savundu. Ongun, Twitter'dan yaptığı diğer paylaşımda ise dikey bahçelerin arkasında bulunan metal aksamın fotoğraflarını paylaşarak, "Yeşilliğin yanı sıra çürümüş askıların da devamlı yenilenmesi ciddi bir maliyet. İstanbul'u bu yüksek mali yükten kurtaracağız, duvarları sanat tablolarına dönüştüreceğiz ve aktif yeşil alanları artıracağız." ifadelerini kullandı.

"Doğadan ilham alan renklerle canlanacak"

İBB'den yapılan açıklamada ise duvarlara yapılacak çalışmaların, İstanbul'un enerjisini vurgulayan soyutlamalardan oluştuğu ifade edildi. Çalışmaların sponsorluk antlaşmasıyla yürütüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi "Doğa, birlik, ev, barış, komşu, gençlik, paylaşım, saygı gibi kavramların maneviyatını ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmış olan bu kompozisyon, doğadan ilham alan renklerle canlanıyor. Farklı sponsorlarla İstanbul'un duvarlarına sanatın renk yeteneğinin yansıması devam edecek."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İkinci el online pazarda en çok satılan 10 marka belli oldu! Zirveyi bakın kim kaptı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir’de sahte içki kabusu sürüyor: Ölenlerin sayısı 8’e yükseldi
3 bin doları ver 'seyid'lik belgesini al! 10 binden fazla sahte 'seyid' var
Türk Binbaşı eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkayarak öldürdü! Türkiye iadesini istedi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Ekim'in 15'inden itibaren bütün koronavirüs rakamları açıklanacak
Muammer Kaddafi'nin 160 milyon euroluk kayıp serveti Fransa'da yaşayan Türk çiftteymiş!
Bu video Erdoğan'ı haklı çıkarıyor ama Kılıçdaroğlu direniyor
ÖNCEKİ HABERLER
Hatice Aslan evli mi boşandığı eşi ve çocuğu kimdir?
İzmir Çeşme açıklarında korkutan deprem!
Fransa’da terör soruşturması! 'Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi' üyesi 9 kişi gözaltına alındı
Konya'da IŞİD infazı! İtiraflar kan donduracak cinsten
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'ın Fox TV'yi bırakmasıyla ilgili çarpıcı açıklama
Cuma günü okunacak hacet duası ne zaman kaç kere okunur?
Yorumlar